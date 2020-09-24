Ведерников обсудил вопросы развития Себежского района с новым главой муниципалитета

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с новым главой Себежского района Леонидом Курсенковым актуальные вопросы развития муниципалитета, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников поинтересовался обустройством площадки под физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Глава района ответил, что работы идут полным ходом. Их выполняет местный подрядкик. Организация уже изучила опыт других муниципалитетов, а также поддерживает ежедневную связь с поставщиками оборудования. «С подрядчиком мы договорились, чтобы работы, которые зависят от погодных условий, производились максимально оперативно», — заметил Леонид Курсенков. По его словам, опасений по срыву сроков нет.

Также стороны обсудили возможность появления новой школы в Себеже. Леонид Курсенков рассказал, что состояние корпусов городской образовательной школы не соответствует современным нормам и требованиям. Ведерников заверил, что Президентом РФ дано поручение по разработке программы развития приграничных территорий Псковской области. «Коронавирус многие вещи отодвинул на второй план, но мы обязательно с Правительством РФ вернемся к обсуждению вопроса, будем предусматривать строительство, если оно возможно, а если нет — полную модернизацию образовательного учреждения и возведение дополнительных корпусов», — отметил глава региона.

В ходе совещания Ведерников положительно оценил работу администрации района с инвесторами в части расселения граждан из аварийного жилья. Также губернатор поручил областному комитету по строительству и ЖКХ оказать необходимое содействие во включении нового многоквартирного дома, который готовится к вводу в эксплуатацию в Сосновом Бору, в региональную программу.

Также Леонид Курсенков рассказал главе региона о работе по предоставлению жилья детям-сиротам. Глава Себежского района отметил, что сейчас на очереди находится более 100 человек. Благодаря дополнительному финансированию Правительства РФ, которое в этом году направлено региону, муниципальное образование сможет приобрести для детей-сирот более 20 квартир.

В заключении Курсенков доложил об организации учебного процесса в школах муниципалитета. Все меры противовирусной безопасности и полное обеспечение горячим питанием начальных классно предусмотрели в Себежском районе. Михаил Ведерников положительно оценил работу в данном направлении, а также отметил, что на региональном уровне будет проработан вопрос бесплатного проезда школьников из города в сельские школы и организации дополнительного образования, что позволит снизить нагрузку на образовательные учреждения Себежа.

Также Ведерников посоветовал системно подойти к исполнению наказов избирателей, полученных во время предвыборной кампании. Леонид Курсенков подчеркнул, что обращения от граждан поступали по различным сферам, в большей части — по дорожному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству.

«Мы системно к этим вещам подойдем, соберите все обращения граждан, обобщите на районном уровне, расставьте приоритеты, обсудите это с жителями. Мы уже обобщим все это в региональный документ и будем планировать реализацию проектов вместе с профильными Комитетами и Псковским областным Собранием депутатов», — отметил Михаил Ведерников, добавив, что вопросы включения объектов в перечень исполнения на следующий год необходимо прорабатывать максимально оперативно.

Ранее состоялась торжественная церемония вступления Леонида Курсенкова в должность Главы Себежского района.