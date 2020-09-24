Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Власть

Разработать новый кодекс поведения для сотрудников «Псковпассажиравтотранса» поручил Ведерников

24 сентября 2020 года, 19:46

Разработать новый кодекс поведения для сотрудников «Псковпассажиравтотранса» поручил Ведерников
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
Разработать новый кодекс поведения и провести разъяснительную работу с персоналом «Псковпассажиравтотранса» поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита на объект 24 сентября. Эти меры необходимо принять, в связи с созданием на предприятии новых условий труда, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

«Необходимо сделать так, как это сейчас происходит в новой областной инфекционной больнице, разработать новый кодекс поведения для сотрудников. Нужно донести, что теперь они будут работать на хорошем современном предприятии, где есть возможности для развития. Сотрудники должны быть частью новой идеологии», — заметил глава региона.

Также губернатор оценил ход ремонта на автотранспортном предприятии «Псковпассажиравтотранс». На сегодняшний день там завершили первый этап асфальтирования дорог, ведущих к административному зданию, техническим и хозяйственным корпусам. Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин заявил, что работу закончат до наступления плохой погоды. Кроме того, Ведерников поручил проработать вопрос асфальтирования подъездов к предприятию со стороны улицы Леона Поземского и отдельное внимание обратить на благоустройство территории.

Участники осмотрели здание производственного цеха, в котором продолжаются ремонтные работы. Сейчас подрядчик занимается фасадом и кровлей. Внутри проводится частичный демонтаж старых полов для заливки нового покрытия. Также ремонтируют смотровые ямы. Борис Елкин рассказал, что помещения цеха будут оформлены в цветах нового брендбука. Здесь разместят информационные стенды и обустроят новую систему освещения. На одной из стен появится новый логотип автотранспортного предприятия.

Разработать новый кодекс поведения для сотрудников «Псковпассажиравтотранса» поручил Ведерников
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
После глава региона осмотрел административный корпус, где также ремонтируют входную группу и помещения для персонала. Во всем здании уже заменили все окна. Дизайнер проекта Игорь Черкасов представил визуализацию будущего интерьера. Он будет выполнен в теплых тонах с обустройством зон для переодевания, отдыха, а также душевой.


Ремонт зданий проводится за счет средств областного бюджета при поддрежке Минпромторга РФ. На эти цели из резервного фонда Правительства РФ выделили более 1,2 млрд рублей. Также до конца года в регион поступят 111 автобусов ПАЗ-320540-22, 36 автобусов ПАЗ-4234-04, 25 автобусов ПАЗ-320405-04, 6 МАЗов 203016, 11 МАЗов 216066, 45 низкопольных автобусов ЛиАЗ-529267, работающих на компримированном природном газе. Дополнительно ожидается заключение контракта на покупку 15 низкопольных «Газелей Некст».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Оксана Федорова избрана главой Новоржева
Ведерников обсудил вопросы развития Себежского района с новым главой муниципалитета
Псковичам напомнили о заключении договоров на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования
Назван лучший воспитатель Псковской области
Сорвавший ремонт трёх псковских дорог подрядчик внесён в реестр недобросовестных
Известные псковичи раскрыли свои грибные места
Леонид Курсенков вступил в должность главы Себежского района
В псковских школах закрыли бары и кафе
Псковских школьников оставили без сосисок и колбасы

Комментарии

Авторизация
No comments
Нарезка «депутатская»

Политика / Власть
15 сентября 20:58

Нарезка «депутатская»

Псковские парламентарии приняли решение о сокращении своей численности
Игорь Сопов: Жареных фактов мы вам представить не можем

Политика / Выборы
11 сентября 09:17

Игорь Сопов: Жареных фактов мы вам представить не можем

Председатель облизбиркома рассказал об особенностях муниципальной избирательной кампании
Выборы со вкусом жвачки

Политика / Выборы
4 сентября 14:37

Выборы со вкусом жвачки

Большая муниципальная кампания в Псковской области подходит к финалу