Разработать новый кодекс поведения для сотрудников «Псковпассажиравтотранса» поручил Ведерников

Разработать новый кодекс поведения и провести разъяснительную работу с персоналом «Псковпассажиравтотранса» поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита на объект 24 сентября. Эти меры необходимо принять, в связи с созданием на предприятии новых условий труда, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

«Необходимо сделать так, как это сейчас происходит в новой областной инфекционной больнице, разработать новый кодекс поведения для сотрудников. Нужно донести, что теперь они будут работать на хорошем современном предприятии, где есть возможности для развития. Сотрудники должны быть частью новой идеологии», — заметил глава региона.

Также губернатор оценил ход ремонта на автотранспортном предприятии «Псковпассажиравтотранс». На сегодняшний день там завершили первый этап асфальтирования дорог, ведущих к административному зданию, техническим и хозяйственным корпусам. Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин заявил, что работу закончат до наступления плохой погоды. Кроме того, Ведерников поручил проработать вопрос асфальтирования подъездов к предприятию со стороны улицы Леона Поземского и отдельное внимание обратить на благоустройство территории.

Участники осмотрели здание производственного цеха, в котором продолжаются ремонтные работы. Сейчас подрядчик занимается фасадом и кровлей. Внутри проводится частичный демонтаж старых полов для заливки нового покрытия. Также ремонтируют смотровые ямы. Борис Елкин рассказал, что помещения цеха будут оформлены в цветах нового брендбука. Здесь разместят информационные стенды и обустроят новую систему освещения. На одной из стен появится новый логотип автотранспортного предприятия.