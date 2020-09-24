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Транспорт / Инфраструктура

Сорвавший ремонт трёх псковских дорог подрядчик внесён в реестр недобросовестных

24 сентября 2020 года, 17:57

По решению Федеральной антимонопольной службы РФ по Псковской области ООО «Меридиан» внесено в реестр недобросовестных поставщиков, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

В УФАС обратилось Управления автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор»), которое заключило с ООО «Меридиан» три контракта. Компания должна была  в этом году отремонтировать дороги Череха — Высоцкое — садоводческое товарищество «Весна-80», Порхов — Успенье и Порхов — Дно.

Все три контракта были заключены с компанией по итогам электронных аукционов в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы на дороге Череха — Высоцкое — садоводческое товарищество «Весна-80» должны были завершится 3 августа, а на двух других объектах — 25 августа. Однако подрядчик в срок работы не выполнил и грубо нарушил условия договора. Контракты с компанией были расторгнуты в одностороннем порядке с применением штрафных санкций.

Теперь будут проведены новые торги на ремонт трёх дорог, планируется, что работы будут проведены до конца года.

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