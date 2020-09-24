Назван лучший воспитатель Псковской области

Лучшим педагогом дошкольного учреждения образования в областном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России — 2020» стала воспитательница детского сада № 33 «Огонек» города Пскова Анаит Мкртчян, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Второе место получила инструктор по физической культуре великолукского Центра развития ребенка № 22 Татьяна Савельева, а третье - воспитатель детского сада «Золотой петушок» Тямшанской гимназии Екатерина Куриленок.

Дипломы и денежные сертификаты лауреату и призерам конкурса вручил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов. Он также поблагодарил участников за преданность профессии и стремление развиваться в профессиональном плане. Кроме того, объявили победителей специальных номинаций. Все участники конкурса получили наборы методической литературы и подарочные сертификаты.

«Этот конкурс имеет важное значение для системы образования региона. Сегодня дошкольные учреждения области участвуют в большом многообразии проектов и программ, поэтому особое значение имеют новые продуктивные методические находки и приемы, применимые к их реализации», — заметил Александр Седунов.

Участие приняли более 20 педагогов дошкольного образования из Пскова, Великих Лук, Бежаницкого, Великолукского, Дедовичского, Дновского, Невельского, Новоржевского, Опочецкого, Островского, Палкинского, Псковского, Порховского и Пыталовского районов. Все прошли два тура испытаний: очный и заочный.

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России — 2020» проводится ежегодно. Учредителями областных этапов Всероссийского конкурса являются Комитет по образованию Псковской области и региональная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ при участии органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования. Организационное и методическое сопровождение конкурса осуществляет Псковский областной институт повышения квалификации работников образования.