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Политика / Власть

Леонид Курсенков вступил в должность главы Себежского района

24 сентября 2020 года, 16:55

Леонид Курсенков вступил в должность главы Себежского района, пишет Псковское агентство информации. Церемония состоялась 24 сентября с участием губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Леонид Курсенков вступил в должность главы Себежского района

Фото газеты Себежского района «Призыв»

«Это огромная ответственность и доверие граждан, которое нужно оправдать», - обратился глава региона к руководителю муниципалитета. Он обратил внимание, что было много обращений от жителей и теперь их нужно обобщить, свести в единый документ, который должен стать «дорожной картой» и настольной книгой, чтобы ориентироваться на неё при принятии решений. «Вместе, одной большой и сильной командой мы это доверие оправдаем», - сказал Михаил Ведерников.

Выборы главы Себежского района состоялись 13 сентября. Леонид Курсенков был выдвинут партией «Единая Россия». Он получил 59% голосов.

Леонид Курсенков возглавляет Себежский район уже 10 лет. Впервые на пост главы он был избран в октябре 2010 года с результатом 57,3% голосов.

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