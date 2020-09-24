По ее словам, была проделана большая работа по ликвидации кафетериев, которые работали в школе. В них школьники о оставляли деньги, которые родители давали им на горячие обеды. Вместо этого супа и котлеты с пюре они предпочитали покупать чипсы, сухарики, жевательные конфеты и прочие снеки в школьных кафе и барах.

В псковских школах закрыли бары и кафе. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала глава Пскова Елена Полонская.

«В пяти школах города расторгнуты контракты на оказание услуг по дополнительному питанию (точки, которые продавали продукты, запрещенные для употребления в школах). Из вендинговых автоматов убрали газировку и орехи», - сказала глава Пскова.

Елена Полонская отметила, что «Родительская экспертиза» активно включилась в работу по мониторингу качества питания. Некоторые замечания уже учтены, как, к примеру, претензии к тому, что еда доходит до школьников холодной. Предполагается, что «Родительская экспертиза» будет работать еще в течение двух недель.