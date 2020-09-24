Псковских школьников оставили без сосисок и колбасы. Из школьного меню решили исключить макароны с сыром, колбасу и сосиски, об этом сообщила начальник управления образования Пскова Анна Кузыченко.

Причина такого шага заключается в том, что эти блюда довольно быстро остывают и школьникам приходится есть холодную еду.