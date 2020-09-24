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Общество / Образование

Псковских школьников оставили без сосисок и колбасы

24 сентября 2020 года, 16:32

Псковских школьников оставили без сосисок и колбасы. Из школьного меню решили исключить макароны с сыром, колбасу и сосиски, об этом сообщила начальник управления образования Пскова Анна Кузыченко.

Причина такого шага заключается в том, что эти блюда довольно быстро остывают и школьникам приходится есть холодную еду.

Псковских школьников оставили без сосисок и колбасы

Фото Андрея Степанова

Вместо сосисок и колбасы учащимся предложат запеканку и рыбные котлеты.

«Мы работали над тем, чтобы меню было сбалансировано и устраивало и детей, и родителей, и Роспотребнадзор», - сказала Анна Кузыченко.

Отметим, что В Псковской области 29 тысяч детей в начальных классах получают горячее питание. Это стало возможно благодаря 86,6 млн рублей, которые были выделены из федерального бюджета.

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