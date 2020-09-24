Псковских школьников оставили без сосисок и колбасы. Из школьного меню решили исключить макароны с сыром, колбасу и сосиски, об этом сообщила начальник управления образования Пскова Анна Кузыченко.
Причина такого шага заключается в том, что эти блюда довольно быстро остывают и школьникам приходится есть холодную еду.
Фото Андрея Степанова
Вместо сосисок и колбасы учащимся предложат запеканку и рыбные котлеты.
«Мы работали над тем, чтобы меню было сбалансировано и устраивало и детей, и родителей, и Роспотребнадзор», - сказала Анна Кузыченко.
Отметим, что В Псковской области 29 тысяч детей в начальных классах получают горячее питание. Это стало возможно благодаря 86,6 млн рублей, которые были выделены из федерального бюджета.