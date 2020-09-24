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Общество / Здоровье

В Детскую областную больницу в Пскове поступило новое оборудование

24 сентября 2020 года, 16:27

 В Детскую областную клиническую больницу поступило новое передовое оборудование, сообщил главный врач больницы Аркадий Гохма в эфире ПАИ-live 24 сентября.

«ЛОР-комбайн – это установка, которая позволяет врачу и диагностировать и лечить все ЛОР-заболевания. Это очень сложная техника и мы ждали её очень давно», - рассказал Аркадий Гохман. По его словам, цена этого комбайна составляет почти 5 миллионов рублей.

Также в Детской областной клинической больнице появилось оборудование для офтальмологии. «Электроретинограф – очень сложная техника, она позволяет определить сигналы, которые передаются в мозг от каждого нейрона, который находится в глазу. Это позволяет определить насколько глубоко поражение. Это очень важно при определении группы инвалидности», - заметил главный врач.

В Детскую областную больницу в Пскове поступило новое оборудование

Кроме того, в этом году закупили щелевую лампу и авторефрактометр. Эти аппараты помогают ставить точные диагнозы и лечить заболевания, связанные с глазами. Больница еще ждет поступление аппарата УЗИ для глаз. «Это последний для нас аппарат, который нам до конца на 100% оснастит на самом современном уровне офтальмологию», - поделился Аркадий Гохман.

Все оборудование закупили на средства из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Развитие здравоохранения» по программе «Развитие детских поликлиник». 

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