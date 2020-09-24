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Спорт / Соревнования

Финал Чемпионата России по ралли состоится в первые дни октября в Псковской области

24 сентября 2020 года, 14:51

В первые дни октября в Псковской области состоится финальный этап Чемпионата России по ралли. Как сообщили «Псковской правде» в региональной Федерации автоспорта, на данный момент заявки на участие подали 23 экипажа из Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга, Ярославля, Майкопа, Краснодара, Екатеринбурга, Комсомольска-на-Амуре, Ростова-на-Дону, Хабаровска, городов Московской, Ленинградской и Ростовской областей.

Финал Чемпионата России по ралли состоится в первые дни октября в Псковской области

Фото Елены Лешкиной

Заявлены и два псковских экипажа - Сергей Алексеев и Сергей Пушкарь, Виталий Фёдоров и Денис Баулин.

Непосредственно соревнования назначены на 3 и 4 октября. Гонщикам предстоит проехать более 446 километров, из которых порядка 120 — общая протяжённость скоростных участков.

В связи с проведением гонки 3 октября перекроют для гражданских автомобилей с 13:35 до 17:10 участок дороги Печоры — Качаново — Пыталово — Вышгородок от деревни Кудрово до деревни Качаново, с 13:50 до 17:30 - от деревни Качаново до дороги Симоняты - автодорога Печоры — Качаново — Пыталово — Вышгородок , а также участок дороги Симоняты — автодорога Печоры — Качаново — Пыталово — Вышгородок от деревни Козлы до дороги Печоры — Качаново — Пыталово — Вышгородок.

4 октября  9:05 до 12:00 и с 12:50 до 15:30 будет перекрыто движение от деревни Железово до деревни Лавры, участок дороги Печоры — Качаново — Пыталово — Вышгородок от деревни Лавры до деревни Высокий Мост. С 9:30 до 12:25 и с 13:15 до 15:55 — участок этой же дороги от деревни Высокий Мост Печорского района до деревни Качаново Палкинского района. С 9:50 до 12:45 и с 13:35 до 16:15 прекращается движение по участку дороги Печоры — Качаново — Пыталово — Вышгородок от деревни Качаново до деревни Сергино Палкинского района. В этот же период времени нельзя будет ездить по участку дороги Качаново — Луг — Родовое от деревни Луг до деревни Анашкино Палкинского района.

Некоторые дороги будут закрыты и 1 октября во время проведения тестовых заездов. С 9:00 до 17:00 проезд запретят на участке дороги Качаново — Луг — Родовое от деревни Качаново до деревни Луг Палкинского района, 10:00 до 18:00 — на участке дороги Овчино — Дубровы — Литово от деревни Перхово до деревни Литово в Новоржевском районе.

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