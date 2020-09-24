32 человека выздоровели от коронавируса в Псковской области и столько же заболели

За сутки 23 сентября в Псковской области от коронавируса вылечились 32 человека и столько же заболели. Таким образом, число выздоровевших выросло до 3 тыс. 964, заражённых — до 5 тыс. 276. Такие данные приводит официальный Телеграм-канал Псковской области.

Новые случаи коронавируса за последние сутки были зафиксированы в 10 муниципалитетах Псковской области. В частности, по восемь человек заболели в Пскове (всего 1677) и Великих Луках (всего 1065), по четыре — в Великолукском (всего 216) и Порховском (всего 185) районах, три — в Себежском районе (всего 41). По одному заражённому выявили в Псковском (всего 446), Островском (всего 372), Невельском (всего 164), Куньинском (всего 49) и Пушкиногорском (всего 17) районах.

За 23 сентября число умерших не изменилось. В регионе, по-прежнему, зарегистрированы 65 летальных исходов.

С начала пандемии проведено уже 97 тыс. 291 тестирование на коронавирус.