Азербайджанцу грозит до пяти лет тюрьмы за похищение псковички

До пяти лет тюрьмы грозит уроженцу Азербайджана, который обвиняется похищении девушки в Пскове. Материалы дела, возбуждённого по части 1 статьи 126 УК РФ (похищение человека) переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Пскова.

Преступление 26-летний азербайджанец совершил в одну из ночей марта. На пересечении улиц Советской и Гражданской он увидел девушку, с которой решил познакомиться. А когда получил отказ, силой затолкал её в грузовой отсек своей «Газели».

Похититель повёз жертву в направлении деревни Черёха Псковского района. В пути автомобиль остановили сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову. Они освободили девушку.