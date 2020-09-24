Учения проводят пожарные в Псковском кремле

Пожарно-тактические учения проходят 24 сентября в Псковском кремле, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожарные отрабатывают тушение возгорание на колокольне. В учениях заняты силы гарнизона пожарной охраны, задействованы 8 единиц техники.

В МЧС отметили, что учения на исторических объектах региона проводятся регулярно. Их цель — наработать навыки эффективной деятельности в случае возникновения реальной нештатной ситуации на объектах, которые обладают культурной и исторической ценностью.