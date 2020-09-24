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Общество

Учения проводят пожарные в Псковском кремле

24 сентября 2020 года, 12:11

Пожарно-тактические учения проходят 24 сентября в Псковском кремле, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Псковской области.

Учения проводят пожарные в Псковском кремле

Фото Псковского агентства информации

Пожарные отрабатывают тушение возгорание на колокольне. В учениях заняты силы гарнизона пожарной охраны, задействованы 8 единиц техники.

В МЧС отметили, что учения на исторических объектах региона проводятся регулярно. Их цель — наработать навыки эффективной деятельности в случае возникновения реальной нештатной ситуации на объектах, которые обладают культурной и исторической ценностью.

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