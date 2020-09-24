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Происшествия / ЧП

Более 30 тысяч рублей отдала мошенникам порховская пенсионерка

24 сентября 2020 года, 11:51

32 тысячи рублей отдала мошенникам 82-летняя жительница Порхова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина проживает одна в квартире в одном из домов на улице Калачева. 22 сентября около 16:00 к ней пришли незнакомые мужчины, которые представились сотрудниками сервисной службы и предложили заменить водопроводную трубу и счётчик учёта воды. За свои услуги мужчины запросили 32 тыс. рублей.

Пенсионерка оплатила работы, однако, когда «мастера» ушли, обнаружила, что счётчик у неё остался старый. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в ОМВД России по Порховскому району.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В силу возраста пострадавшая плохо помнит детали произошедшего и приметы мошенников. В этой связи всех, кто обладает какой-либо информацией просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.

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