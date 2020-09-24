Второй за год пожар случился в торговом центре «ПИК60» в Пскове

В торговом комплексе «ПИК60» в Пскове произошёл второй в этом году пожар. Как сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, новое возгорание случилось 23 сентября около 8:10.

В одном из магазинов торгового центра площадью 5 на 7 метров огонь повредил около 2 метров потолочного перекрытия и порядка двух метров стеллажей с обувью. Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных, отметили в МЧС. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в потолочном светильнике.

Первый пожар в этом году в «ПИК60» произошёл 6 января. Тогда огонь уничтожил подсобное помещение пиццерии.