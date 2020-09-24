Вернувшимся из-за границы на самолёте россиянам придётся делать тест на COVID

Вернувшимся из-за границы на самолёте россиянам придётся делать тест на коронавирус и до получения его результата соблюдать режим самоизоляции. Такая норма содержится в новом постановлении главного государственного врача России Анны Поповой, опубликованном 23 сентября на интернет-портале правовой информации.

В документе также сказано, что тест на коронавирус прибывшие из-за рубежа обязаны сделать в течение трёх дней.

Также работодателям предписано информировать сотрудников, которые отправляются за границу, о необходимости сделать тест и соблюдать режим самоизоляции после возвращения.

Ранее, 31 июля, Роспотребнадзор обязал россиян, прилетающих из-за рубежа, заполнять анкету на портале госуслуг, сделать это необходимо до регистрации на рейс. А затем в течение трёх дней после возвращения нужно разместить на портале результат теста на коронавирус.