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Общество / Здоровье

Вернувшимся из-за границы на самолёте россиянам придётся делать тест на COVID

24 сентября 2020 года, 09:42

Вернувшимся из-за границы на самолёте россиянам придётся делать тест на коронавирус и до получения его результата соблюдать режим самоизоляции. Такая норма содержится в новом постановлении главного государственного врача России Анны Поповой, опубликованном 23 сентября на интернет-портале правовой информации.

В документе также сказано, что тест на коронавирус прибывшие из-за рубежа обязаны сделать в течение трёх дней.

Также работодателям предписано информировать сотрудников, которые отправляются за границу, о необходимости сделать тест и соблюдать режим самоизоляции после возвращения.

Ранее, 31 июля, Роспотребнадзор обязал россиян, прилетающих из-за рубежа,  заполнять анкету на портале госуслуг, сделать это необходимо до регистрации на рейс. А затем в течение трёх дней после возвращения нужно разместить на портале результат теста на коронавирус.

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