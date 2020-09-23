Фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой пройдет в Усвятском районе

Фольклорный фестиваль пройдет в Усвятском районе. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, фестиваль имени Ольги Сергеевой пройдет 26 сентября на ее родине в деревне Церковище.

Участие в нем примут более десяти фольклорных коллективов из Усвятского, Куньинского, Пустошкинского районов и города Пскова. Он начнется с возложения цветов и концерта лауреатов областного конкурса исполнителей аутентичной песни.

Фестивалю будут предшествовать мероприятия, которые пройдут накануне в Центре народного творчества в Пскове. 24 сентября состоится презентация буклета фольклорного фестиваля.

Напомним, Ольга Сергеева родилась 27 сентября 1922 года. Присущую только ей манеру исполнения, сочетающую в себе строгость и открытость, эмоциональную сдержанность и душевную простоту, и сейчас пытаются перенять многие фольклористы России и зарубежья. Ольга Сергеева пела в Союзе композиторов, давала сольные концерты в Ленинграде и часто выступала перед односельчанами. Ее голос звучит в фильмах Андрея Тарковского «Ностальгия» и Лидии Бобровой «Бабуся». Фирма «Мелодия» выпустила две ее пластинки.