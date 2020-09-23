Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

Улицу Поземского до улицы Набат в Пскове заасфальтируют к 1 октября

23 сентября 2020 года, 17:58

До 1 октября в Пскове заасфальтируют улицу Леона Поземского до пересечения с улицей Набат. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Управление городского хозяйства администрации Пскова.

После того, как будет уложен асфальт, начнётся благоустройство прилегающей территории.

Ремонтные работы проводит компания «Эгле» в рамках проекта «Совершенствование комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» (1 этап строительства)».

Улица Леона Поземского будет реконструирована полностью - от Троицкого моста до границы города. В порядок приводится не только проезжая часть, но и инженерные сети, тротуары, парковочные места, зеленые зоны между тротуарами и зданиями, пересечения и въезды во дворы.

В рамках реконструкции одной из основных магистралей города также идёт ремонт прилегающих улиц. В частности, с 8:00 24 сентября в связи с заменой коммуникаций будет закрыта для транспорта часть улицы Олега Кошевого

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

50 килограммов замков спилили с мостов в Острове во время их реставрации
Сергей Калинин: ЖКХ в долгах, это тяжко
Привокзальная площадь в Порхове будет отремонтирована
Экс-депутат гордумы Пскова будет отвечать за ЖКХ в Печорском районе
30% продукции псковского завода «Титан-Полимер» пойдет на экспорт
Основной ремонт тротуаров на улице Кузбасской Дивизии в Пскове проведут в этом году
Первую линию производства БОПЭТ пленки «Титан-Полимер» планирует запустить в конце этого года
Руководство «Газпромбанка» посетило псковский завод «Титан-Полимер»
В Псковском районе насмерть сбита женщина на пешеходном переходе

Комментарии

Авторизация
No comments
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Транспорт / Автопарк
15 декабря 14:55

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Руководство автопарка ссылается на отсутствие финансов и полномочий
«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

Транспорт
6 ноября 17:24

«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

Две тысячи человек в четырех «Ласточках» оказались заложниками обледеневших проводов на ночном перегоне, на станции их ждал сухпаёк и денежная компенсация