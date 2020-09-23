Улицу Поземского до улицы Набат в Пскове заасфальтируют к 1 октября

До 1 октября в Пскове заасфальтируют улицу Леона Поземского до пересечения с улицей Набат. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Управление городского хозяйства администрации Пскова.

После того, как будет уложен асфальт, начнётся благоустройство прилегающей территории.

Ремонтные работы проводит компания «Эгле» в рамках проекта «Совершенствование комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» (1 этап строительства)».

Улица Леона Поземского будет реконструирована полностью - от Троицкого моста до границы города. В порядок приводится не только проезжая часть, но и инженерные сети, тротуары, парковочные места, зеленые зоны между тротуарами и зданиями, пересечения и въезды во дворы.

В рамках реконструкции одной из основных магистралей города также идёт ремонт прилегающих улиц. В частности, с 8:00 24 сентября в связи с заменой коммуникаций будет закрыта для транспорта часть улицы Олега Кошевого.