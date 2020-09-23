50 килограммов замков спилили с мостов в Острове во время их реставрации

С цепных мостов в Острове в процессе реставрации спилили 50 килограммов замков, которые туда повесили молодожёны, пишет Псковское агентство информации.
Как рассказал начальник участка строительной компании «Балтийский берег» Юрий Хлыстов, некоторые островские пары забрали свои замки. Всего таким образом были розданы около 20 килограммов железных сердечек.
В общей сложности с объекта вывезли 120 кубометров соскобленного лака, «засахарившихся» опилок, копоти, прогнивших досок, из которых был сделан мостовой настил.
В процессе реставрации металлические фермы южного и северного мостов очистили от ржавчины и грязи — всего пришлось убрать около 2 сантиметров образовавшегося за годы эксплуатации налёта. В гранитных опор мостов удалили грибок, плесень и граффити.
В общей сложности с объекта вывезли 120 кубометров соскобленного лака, «засахарившихся» опилок, копоти, прогнивших досок, из которых был сделан мостовой настил и другого мусора.
О том, как проводилась реставрация мостов и на какой стадии работы находятся сейчас, читайте в новой «Ревизии» на сайте Псковского агентства информации.