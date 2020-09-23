Привокзальная площадь в Порхове будет отремонтирована

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поставил задачу главе Порховского района Виктору Степанову привести в порядок привокзальную площадь в Порхове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

23 сентября в ходе приёма граждан к губернатору обратился житель Порхова, который отметил, что сейчас на площади у вокзала имеются три посадочные площадки в неудовлетворительном состоянии, асфальтовое покрытие требует замены, а водосточная система вообще отсутствует.

Губернатор поручил проконтролировать срок и качество ремонтных работ председателю Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борису Елкину.

Ещё одно обращение из Порховского района поступило от жителя деревни Славковичи. Мужчина жаловался на то, что квартиры в его доме отапливаются неравномерно: в одних батареи горячие, в других — не соблюдаются нормативы по теплу.

Виктор Степанов сообщил губернатору, что в Славковичах уже заменена часть оборудования в котельной и отремонтирована теплотрассу, которую теперь предстоит утеплить.

Михаил Ведерников подчеркнул, что вопрос нужно решить до наступления отопительного сезона и поручил председателю регионального Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергею Грахову оказать содействие.