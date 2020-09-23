Экс-депутат гордумы Пскова будет отвечать за ЖКХ в Печорском районе

Сергей Калинин рассказал, что уже познакомился с некоторыми муниципальными объектами строительства. «Ситуация лучше, чем во многих районах области», - прокомментировал он.

Сергей Калинин родился 3 июня 1957 года в Пскове. В 1985 году окончил Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина по специальности «Промышленное и гражданское строительство» с присвоением квалификации «инженер-строитель». С 1997 года по 1999 год прошел профессиональную переподготовку в Северо-Западной академии государственной службы по программе «Государственное и муниципальное управление». Имеет звание «Почетный строитель Российской Федерации».

С 1978 по 1995 годы работал в строительном комплексе Псковской области на различных должностях: каменщик, мастер, прораб, старший инженер. В 2000 году возглавил государственное предприятие Псковской области «Псковинвестстрой», в 2005 году - ГП «Гендирекция «Псковреконструкция». С декабря 2016 года работал заместителем председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Затем руководил областным Управлением капитального строительства.

Был депутатом Псковской городской Думы нескольких созывов, последний раз избирался в 2012 году, будучи парламентарием дважды претендовал на пост главы администрации Пскова.