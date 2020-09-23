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Экономика / Промышленность

30% продукции псковского завода «Титан-Полимер» пойдет на экспорт

23 сентября 2020 года, 15:23

30% продукции завода «Титан-Полимер» пойдет на экспорт. Об этом Об этом заявил председатель совета директоров АО ГК «Титан» Михаил Сутягинский во время визита на строительную площадку завода «Титан-Полимер». Строящийся объект в Моглино он посетил вместе с заместителем председателя правления АО «Газпромбанк» Алексеем Белоусом.

30% продукции псковского завода «Титан-Полимер» пойдет на экспорт

Фото Андрея Степанова
Михаил Сутягинский рассказал, что первое время на заводе будет работать команда высококлассных специалистов из других регионов. Они будут обучать местные кадры и смотреть за выходом проекта на заявленные мощности.

«Мы должны получить качество мирового уровня. Иначе не сможем конкурировать на экспорте. У нас есть обязательства перед Минпромторгом о том, что с этих мощностей 30% продукции будет направлено на реализацию за рубеж. Разумеется, мы должны подтвердить это качество», - отметил Михаил Сутягинский.

Приглашенная команда профессионалов будет работать на заводе до тех пор, пока местные специалисты не получат аттестацию и необходимую квалификацию.

30% продукции псковского завода «Титан-Полимер» пойдет на экспорт

Фото Андрея Степанова
Кроме того, сотрудников завод будет готовить совместно с Псковским государственным университетом.

«Обучение будет проходить по специальной образовательной программе, которая позволит сотрудникам совершенствовать знания, улучшать навыки, повышая свой разряд и квалификацию, - рассказал Михаил Сутягинский. - В этом мы очень заинтересованы, потому что не хотим останавливаться на одном ассортименте - наши мощности позволяют проводить широкий перечень продукции».

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