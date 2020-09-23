Основной ремонт тротуаров на улице Кузбасской Дивизии в Пскове проведут в этом году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил в этом году выполнить основной объём работ по ремонту тротуаров у домов №№ 34, 40, 42 по улице Кузбасской Дивизии в городе Пскове. Такую задачу он поставил главе администрации города Александру Братчикову в ходе приёма граждан 23 сентября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

С жалобой на состояние пешеходных дорожек обратились местные жители.

Похожее обращение поступило и из города Великие Луки. Там жители просили привести в порядок дворовые проезды около детского сада № 9. Глава региона также поручил большую часть работ выполнить уже в этом году.

Кроме того, властям Пскова до 10 октября предстоит решить проблему матери ребёнка-инвалида, которая живёт в доме на улице Байкова и не сможет беспрепятственно выехать на улицу из подъезда. Женщина пояснила, что в подъезде необходимо установить пандус. Однако, специалисты пришли к выводу, что там не возможно установить такую конструкцию.

Михаил Ведерников поручил Александру Братчикову взять решение вопроса на личный контроль и обеспечить установку переносной или откидной конструкции (аппарели) в подъезде.