Руководство «Газпромбанка» посетило псковский завод «Титан-Полимер»

Во вторник, 22 сентября, в Пскове с рабочим визитом находился заместитель председателя правления АО «Газпромбанк» Алексей Белоус. Цель его визита — ознакомление с ходом реализации проекта ООО «Титан-Полимер» в регионе. Вместе с председателем совета директоров АО ГК «Титан» Михаилом Сутягинским он посетил строительную площадку завода.

«Увиденным мы впечатлены, - отметил Алексей Белоус. - Компания умеет строить, вводить в эксплуатацию и эксплуатировать. У нее есть необходимый потенциал для реализации масштабных проектов: персонал, оборудование, знания и опыт». Газпромбанк сотрудничает с Группой компаний «Титан» в течение ряда лет.

«Это не первый наш совместный проект, - рассказал Алексей Белоус. - ГК «Титан» всегда отличалась высоким качеством работ, быстрой реализацией проектов и запуском своих предприятий раньше срока». Банк уже осуществляет финансирование проекта компании по техническому перевооружению производства фенола и ацетона, а в октябре стартует совместный проект по организации выпуска изопропилового спирта на базе предприятия в Омске.