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Экономика / Промышленность

Первую линию производства БОПЭТ пленки «Титан-Полимер» планирует запустить в конце этого года

23 сентября 2020 года, 14:21

Первую линию производства пленки «Титан-Полимер» планирует запустит в конце этого года. Об этом заявил председатель совета директоров АО ГК «Титан» Михаил Сутягинский во время визита на строительную площадку завода «Титан-Полимер». Строящийся объект в Моглино он посетил вместе с заместителем председателя правления АО «Газпромбанк» Алексеем Белоусом.

«Это достаточно масштабный проект и масштабные капитальные вложения. «Спасибо Газпромбанку, его руководству за то, что поддержали предложенный проект», - поблагодарил председателя правления кредитной организации Михаил Сутягинский.

Первую линию производства БОПЭТ пленки «Титан-Полимер» планирует запустить в конце этого года
Михаил Сутягин
Фото Андрея Степанова
Завод станет крупнейшим налогоплательщиком Псковской области, а объем выпускаемой продукции перекроет импорт поставляемый в Россию.

«Первую линию БОПЭТ пленки в тестовом режиме мы планируем запустить уже в конце этого года, - рассказал Михаил Сутягинский. - Вторая линия производства будет запущена в середине следующего года».

Пленка, которую будут производить в Псковской области, широко используются в пищевой отрасли, электротехнике, легкой промышленности, фармакологии.

«Мы будет выпускать уникальный полимер, который не вступает в реакцию ни с какими другими полимерами и ни с какими другими веществами, - сказал Михаил Сутягинский. - Он на 100% перерабатывается и утилизируется. Конкретно здесь будет утилизироваться до 25% всех отходов и это тоже новый этап работы, который позволить нам ввести более бережливое производство».

Уникальный полимер нашел свое применение и в медицине. Шовные нити, эндопротезы, средства индивидуальной защиты - далеко не весь перечень, что можно из него производить.

Первую линию производства БОПЭТ пленки «Титан-Полимер» планирует запустить в конце этого года
Алексей Белоус
Фото Андрея Степанова
«Этот проект будет иметь большой мультипликативный эффект для развития производства, потому что продукция, которая будет выпускаться - довольно востребована», - подытожил заместитель председателя правления АО «Газпромбанк» Алексей Белоус.

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