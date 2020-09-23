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Происшествия / Преступление

Великолучанина обвиняют в незаконном изготовлении и хранении оружия

23 сентября 2020 года, 12:34

Великолучанина обвиняют в незаконном изготовлении и хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию поступила информация, что 43-летний безработный житель Великолукского района в своем гараже восстанавливает оружие времен Великой Отечественной войны, которое он находит в местах, где проходили бои.

В гараже обвиняемого полицейские нашли и изъяли большое количество предметов, похожих на оружие. Среди них обнаружили немецкий карабин «Маузер», две минометные мины, содержащие 400 граммов тротила, а также патроны. Некоторые образцы экспертиза признала пригодными для стрельбы. 

Великолучанина обвиняют в незаконном изготовлении и хранении оружия
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области
Великолучанина обвиняют в незаконном изготовлении и хранении оружия
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области
Великолучанина обвиняют в незаконном изготовлении и хранении оружия
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

В настоящее время в отношении «черного копателя» возбуждено уголовное дело. 

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