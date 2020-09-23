К четырём тысячам приблизилось число выздоровевших от коронавируса в Псковской области

В Псковской области от коронавируса вылечились уже 3 тыс. 932 человека, при этом за 22 сентября были выписаны 43 пациента перенесших заболевания. Такие данные опубликовал официальный Телеграм-канал региона.

При этом число заражённых за сутки увеличилось на 25 и достигло 5 тыс. 244. Новые случаи коронавируса были выявлены в 9 муниципальных образованиях области: 9 заболевших — в Пскове (всего 1 тыс. 669), 5 - в Великих Луках(всего 1 тыс. 57), 4 - в Невельском районе (всего 163), 2 - в Псковском районе (всего 445), по одному - в Великолукском (всего 212), Порховском (всего 181), Невельском (всего 163), Печорском (всего 103), Опочецком (всего 67) и Куньинском (всего 48) районах.

Умерли с начала пандемии 65 человек, заражённых коронавирусом.

В регионе провели уже 96 тыс. 439 исследований на выявление заболевания.