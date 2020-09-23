Проект «Псковский пирог» будет претендовать на грант Ростуризма

По ее словам проект разработан совместно с администрацией Пскова и региональным союзом туриндустрии.

Проект «Псковский пирог» будет участвовать в стартовавшем 22 сентября грантовом конкурсе Ростуризма. Об этом «Псковской правде» рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова.

Еще одну заявку мы будет подавать от «Континента», если грант получим, обязательно расскажу.

- Считаю, на грант надо подавать, когда есть четкие планы, - отметила директор «Континента». - Есть те, кто на грантовые деньги вполне успешно реализуют свои задумки, потому как банковские кредиты брать невыгодно, а различные фонды поддержки могут помочь лишь незначительной суммой денег, которой, как правило, не хватает на масштабные проекты.

До этого года бюро путешествий заявки на получение грантов Ростуризма не подавало.

Президент ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур», директор туристической фирмы «София» Гелена Самохвалова считает, что гранты Ростуризма — один из видов поддержки туристического сектора.

Нам еще не приходилось подавать на грант, во многом это связано с тем, что система активно заработала только с 2019 года, до этого гранты больше были ориентированы на социальные некоммерческие организации. Думаю, что подавать заявку надо. Сейчас мы определимся с направлением и примем решение.

У туроператора «Атмосфера путешествий» опыт участия в грантовом конкурсе Ростуризма есть, поэтому участвовать в этом году турфирма не будет.

В прошлом году на один грант подали - ни ответа ни привета, только время потратили на то, чтобы кучу бумаг собрать по форме, поэтому не участвуем.

Ростуризм 22 сентября начал принимать заявки на получение грантов на развитие туризма. Участники конкурса могут получить грант на реализацию собственного проекта в сфере туризма. Например, организовать новый туристический маршрут, сделать точку проката оборудования для активного отдыха на воде, разработать полезное мобильное приложение для путешествий - реализовать любые идеи для поддержки туризма на территории нашей страны.

Получить грант можно по одному из четырех направлений. Его максимальный размер составляет 3 млн рублей. Всего на реализацию программы правительством России выделено 1,2 млрд рублей.