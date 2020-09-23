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Спорт

Старое покрытие стадиона «747» в Пскове передали для футбольного поля на Никольской

23 сентября 2020 года, 11:16

Газон, который демонтировали со стадиона «747» в Пскове, уложат на футбольном поле на улице Никольской в деревне Родина Псковского района. Об этом «Псковской правде» сообщил директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов.

Он рассказал, что на сегодняшний день заканчивается перевозка покрытия на территорию будущего футбольного поля. Следующим этапом будет подготовка площадки к укладке газона. Директор управляющей компании пообещал, что работу закончат в течение двух месяцев. По его словам, сотрудники «ПсковЖилСервиса» все будут делать своими силами. Они уже сами расчистили площадку для поля и соорудили ворота.

Старое покрытие стадиона «747» в Пскове передали для футбольного поля на Никольской
Фото из Telegram-канала «Псковский спорт»

«Спасибо городскому спорткомитету! Увидели инициативу и поддержали. Это один из редких случаев, когда не просишь помощи, а тебе ее предлагают», - подчеркнул Андрей Тарасов. Площадь нового футбольного поля будет 40 на 20 метров.

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