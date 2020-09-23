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Общество / Коммуналка

Администрация Пскова подаёт в суд на подрядчика, ремонтировавшего улицу Свердлова

23 сентября 2020 года, 10:57

Администрация Пскова подготовила документы для подачи искового заявления в Арбитражный суд Псковской области с целью обязать подрядную организацию, которая занималась реконструкцией улицы Свердлова, выполнить гарантийный ремонт освещения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Жалобы на проблемы с освещением в сквере Павших борцов, на пешеходном переходе через улицу Карла Маркса у Петровской башни и на участке улицы Свердлова от улицы Карла Маркса в сторону улицы Воровского поступили от местной жительницы. Она отметила, что с наступлением осени стало рано темнеть на улице, в связи с чем школьники вынуждены возвращаться из образовательных учреждений в темноте.

Муниципальный контракт на реконструкцию улицы Свердлова и прилегающих парковых зон (I этап) был заключен 4 августа 2017 года. Работы завершились 1 декабря 2018 года. В контракте прописано, что гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ составляет 5 лет от даты подписания актов выполненных работ. Таким образом, власти города считают, что подрядчик обязан своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные в период действия гарантии.

С подрядной организацией была проведена претензионная работа. Однако, подрядчик отказался провести ремонт, поскольку считает произошедшее с освещением не гарантийным случаем. В этой связи Управление строительства и капитального ремонта администрации Пскова решило обратиться в суд.

Планируется, что освещение будет восстановлено до 23 октября.

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