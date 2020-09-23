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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

Сельскохозяйственная ярмарка состоится в Печорах 10 октября

23 сентября 2020 года, 10:01

Сельскохозяйственная ярмарка состоится в Печорах 10 октября, сообщает газета «Печорская правда» со ссылкой на администрацию района.

Сельскохозяйственная ярмарка состоится в Печорах 10 октября

Фото Александра Сидоренко

В настоящее время идёт приём заявок от желающих представить свою продукцию на ярмарке. Их следует подавать в отдел сельского хозяйства и экологии администрации Печорского района по электронной почте selhoz@pechory.reg60.ru. Заявки принимаются до 5 октября.

При необходимости организаторы обеспечат участников торговыми палатками.

В Пскове сельскохозяйственная ярмарка состоится 3 октября. Ожидается, что она соберёт 300-350 участников. При этом традиционная ярмарка Псковского района отменена.  

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