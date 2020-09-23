Часть улицы Кошевого в Пскове закроют на две недели

В Пскове для транспорта закроют на две недели часть улицы Олега Кошевого между улицами Леона Поземского и Школьной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Проезд будет запрещён с 8:00 24 сентября до 0:00 8 октября. Связано это с работами по переустройству инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.

В качестве объезда определены улицы Труда и Школьная. Власти города просят автомобилистов учитывать изменившуюся схему движения и при возможности заранее выбирать пути объезда.