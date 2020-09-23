Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

Часть улицы Кошевого в Пскове закроют на две недели

23 сентября 2020 года, 09:31

В Пскове для транспорта закроют на две недели часть улицы Олега Кошевого между улицами Леона Поземского и Школьной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Проезд будет запрещён с 8:00 24 сентября до 0:00 8 октября. Связано это с работами по переустройству инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.

В качестве объезда определены улицы Труда и Школьная. Власти города просят автомобилистов учитывать изменившуюся схему движения и при возможности заранее выбирать пути объезда.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

К четырём тысячам приблизилось число выздоровевших от коронавируса в Псковской области
Старое покрытие стадиона «747» в Пскове передали для футбольного поля на Никольской
Проект «Псковский пирог» будет претендовать на грант Ростуризма
Администрация Пскова подаёт в суд на подрядчика, ремонтировавшего улицу Свердлова
Сельскохозяйственная ярмарка состоится в Печорах 10 октября
Увеличить количество пожарных извещателей в псковских домах порекомендовал министр МЧС
Подготовкой техзадания для проектирования реконструкции здания «Октября» в Пскове займется рабочая группа
Петербуржец застрелил приятеля на охоте в Опочецком районе
Архивисты и спасатели из Псковской области успешно выступили на национальном чемпионате WorldSkills Russia

Комментарии

Авторизация
No comments
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Транспорт / Автопарк
15 декабря 14:55

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Руководство автопарка ссылается на отсутствие финансов и полномочий
«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

Транспорт
6 ноября 17:24

«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

Две тысячи человек в четырех «Ласточках» оказались заложниками обледеневших проводов на ночном перегоне, на станции их ждал сухпаёк и денежная компенсация