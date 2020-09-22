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Общество

Увеличить количество пожарных извещателей в псковских домах порекомендовал министр МЧС

22 сентября 2020 года, 22:38

Увеличить количество пожарных извещателей в частных домах порекомендовал министр МЧС России Евгений Зиничев во время координационного совещания в Пскове. Как сообщает официальный сайт МЧС России, руководитель ведомства с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым рассмотрели итоги работы МЧС в регионе.

В этом году пожарно-спасательные подразделения региона совершили 6432 выезда, в том числе на тушение пожаров – 3 771, на ДТП – 497, оказание помощи населению – 133. Подтоплений населенных пунктов на территории субъекта удалось избежать. Также в регионе уменьшилось количество и площадь лесных пожаров, отмечено снижение числа техногенных пожаров. Однако количество погибших и травмированных людей на пожарах в Псковской области остается выше средних показателей по стране. Так, в 2019 году в Псковской области количество погибших людей при пожарах на 100 тысяч населения составило 11,67 человек, тогда как в РФ этот показатель - 5,83 человек.

По словам министра, причинами пожаров остаются неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и электрооборудования. «Как показывает статистика, в основном пожары происходят в социально-незащищенных семьях», - сказал он.

Министр поручил подразделениям РСЧС усилить работу по профилактике пожаров, уделив особое внимание многодетным и социально-незащищенным семьям, проживающим в домах с печным отоплением. По его словам, с 2013 года установлено 5 382 извещателя в 1 342 домовладениях, в 2020 году запланирована установка 8 000 извещателей. «Для снижения числа погибших и травмированных на пожарах в регионе требуется кратно увеличивать количество домовладений, оборудованных пожарной сигнализацией», - отметил Евгений Зиничев.

Кроме того, в рамках визита министр  торжественно вручил начальнику ГУ МЧС России по Псковской области Валерию Филимонову почетное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации».

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