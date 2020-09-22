Подготовкой техзадания для проектирования реконструкции здания «Октября» в Пскове займется рабочая группа

На следующей неделе в Пскове начнет свою работу группа по подготовке технического задания для проектирования реконструкции здания «Октября», сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов на своей странице в Facebook.

По его словам, специалисты рабочей группы определят состав помещений под историко-краеведческий научный центр и возможность размещения в здании художественной галереи. «Планируется, что одно из развиваемых направлений молодёжного центра города Пскова также в будущем сможет разместиться в реконструированном здании. Проектной организации будет предложено рассмотреть возможность размещения в здании информационного туристического центра и точки общественного питания», - рассказал замглавы администрации города. И добавил, что также планируется благоустройство прилегающей территории.

Александр Коновалов напомнил, что на очередной сессии Псковской городской Думы глава администрации города Пскова Александр Братчиков анонсировал грядущую передачу в муниципальную собственность здания бывшего кинотеатра «Октябрь», на площадях которого разместится историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва.

Из средств федерального бюджета Пскову будет выделено 321, 2 млн. рублей на изготовление проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы и закупку оборудования. Проект будет реализован в период 2020- 2022 гг.