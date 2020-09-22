Петербуржец застрелил приятеля на охоте в Опочецком районе

Житель Санкт-Петербурга застрелил приятеля на охоте в Опочецком районе. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области, в отношении 56-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.

В незаконной охоте на лося 19 сентября приняли участие три человека. Мужчины вышли в лес с наступлением темноты. Один из них погиб от пули приятеля, выпущенной из карабина по неясно видимой цели. Пострадавший получил ранение в живот, от которого скончался на месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.