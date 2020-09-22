Архивисты и спасатели из Псковской области успешно выступили на национальном чемпионате WorldSkills Russia

Участники национального чемпионата WorldSkills Russia из Псковской области успешно выступили по направлениям «архивоведение» и «спасательные работы». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, объявление результатов восьмого национального чемпионата «Молодые профессионалы» состоялось в дистанционном режиме.

От Псковской области в профессиональном состязании участвовали 15 человек в семи компетенциях: «Графический дизайн», «Графический дизайн - юниоры», «Администрирование отеля», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Медицинский и социальный уход», «Спасательные работы», «Спасательные работы - Юниоры».

Успехов псковичи добились победы в двух компетенциях: «Документационное обеспечение управления и архивоведение» (Вадим Михайлов из Псковского агротехнического колледжа) и «Спасательные работы — Юниоры» (Виктория Шершнева, Даниил Владимиров, Артем Медведев, Даниил Орбан, Кирилл Владимиров из центра «Патриот».

Всего в финале национального чемпионата WorldSkills Russ принимали участие более 2,8 тысячи человек из 83 регионов России . Это в два раза больше, чем в прошлом году. Экспертами выступили более 700 человек. Мероприятие стало самым масштабным не только в России за все 8 лет проведения, но и во всем мире.