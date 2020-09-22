Директор ЦБС Пскова: Для библиотеки И. Василева переезд станет значительным событием

Для городской историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василева, которая в своем активе имеет более 100 тыс. документов, переезд в исторический центр Пскова станет значительным событием, заявила директор Центральной библиотечной системы Пскова Галина Большакова в беседе с корреспондентом «Псковской правды». Она отметила, что в настоящее время библиотека не располагает своими помещениями, а в городе площадок для размещения её фондов не хватает.

Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева переедет в здание кинотеатра «Октябрь» после его реконструкции. Там будет историко-краеведческий центр. Галина Большакова отметила, что о сроках переезда пока говорить рано, поскольку работы находятся на стадии проектно-сметной документации.

При этом она подчеркнула, что историко-краеведческий центр — это совершенно новый формат для города. Библиотека уже планирует организовать совместную работу с туристическим центром, который вернётся в здание кинотеатра. Там же планируется открыть видовую площадку на Кремль с возможность проведения экскурсий.

«Для Пскова, как края богатого своей историей, историко-краеведческий центр имеет важное значение», - заключила Галина Большакова.