Дружинник из Пыталово сдал пограничникам нелегала из Африки

Член добровольной народной дружины из Пыталовского района сообщил пограничникам о молодом человеке «африканской внешности», направлявшемся в сторону госграницы. Выехавшие на место сотрудники погранслужбы задержали районе населенного пункта Скобково 29-летнего выходца одной из стран Восточной Африки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Днём ранее у деревни Белкино псковские пограничники задержали двух североафриканцев. Они планировали незаконно перебраться из России в Латвию.

В отношении двух правонарушителей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 - части 3 статьи 322 УК РФ за подготовку к незаконному пересечению государственной границы. Третий Африканец привлечен к административной ответственности в виде штрафа с выдворением с территории РФ.