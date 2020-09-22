Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Новый знакомый обворовал приехавшую в Псков женщину

22 сентября 2020 года, 16:45

Новый знакомый обворовал приехавшую в Псков к родственникам 41-летнюю женщину, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина в ночь на 20 сентября в Пскове у кафе на улице Льва Толстого познакомилась с молодым человеком. В ходе общения, которое, как отметили в полиции, не обошлось без спиртного, новый знакомый похитил сумочку женщины в которой находились документы, банковские карты, телефон, кошелёк с деньгами.

После кражи новый знакомый скрылся, а женщина обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 21-летний безработный, ранее судимый молодой человек - житель Псковского района. Он дал признательные показания. В ходе обыска похищенное было изъято.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Дружинник из Пыталово сдал пограничникам нелегала из Африки
Детсад в Новоржеве остался без отопления из-за долгов котельной
Псковская библиотека имени Василева переедет в здание «Октября»
Препарат от коронавируса «Арепливир» пока не доступен для псковичей
В надежде спасти деньги псковичка отдала мошенникам 600 тысяч рублей
108,9 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области
Жительница Усвятского района бросилась с ножом на односельчанина
В Гатчинском районе нашли труп пропавшего пенсионера из Псковской области
Более 35 миллионов рублей выделены на питание для школьников в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района