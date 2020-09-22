Новый знакомый обворовал приехавшую в Псков женщину

Новый знакомый обворовал приехавшую в Псков к родственникам 41-летнюю женщину, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина в ночь на 20 сентября в Пскове у кафе на улице Льва Толстого познакомилась с молодым человеком. В ходе общения, которое, как отметили в полиции, не обошлось без спиртного, новый знакомый похитил сумочку женщины в которой находились документы, банковские карты, телефон, кошелёк с деньгами.

После кражи новый знакомый скрылся, а женщина обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 21-летний безработный, ранее судимый молодой человек - житель Псковского района. Он дал признательные показания. В ходе обыска похищенное было изъято.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.