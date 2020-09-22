В надежде спасти деньги псковичка отдала мошенникам 600 тысяч рублей

Более 600 тысяч рублей отдала мошенникам 65-летняя жительница Пскова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

19 сентября псковичке позвонили неизвестные: сначала женщина, а затем мужчина. Они, представлялись сотрудниками банка, и говорили о пытке незаконного списания средств со счёта пенсионерки. Чтобы спасти деньги, мошенники рекомендовали псковичке немедленно перевести деньги на указанные ими счета. Что пенсионерка с сделала, воспользовавшись банкоматом.

Через некоторое время она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, идёт расследование.