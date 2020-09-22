Препарат от коронавируса «Арепливир» пока не доступен для псковичей

Вышедший в продажу 21 сентября препарат от коронавируса «Арепливир» пока не доступен для жителей Пскова, пишет Псковское агентство информации.

Об отсутствии лекарства в продаже сообщили в справочной службе государственной аптеки Псковской области «Фармация», в Центральной городской аптеке № 2, в аптеках «Будь здоров!» и «Калина Фарм». Все фармацевты ответили, что препарата «Арепливир» нет в наличии, а когда он поступит не известно.

Работник аптеки «Калина Фарм» пояснила, что и заказать препарат пока не возможно, поскольку его нет в наличии у поставщиков.

В сети «Аптека-А» готовы привезти «Арепливир» под заказ без предоплаты.

Ранее была объявлена цена на новое лекарство: от 12 тыс. 320 рублей за упаковку 40 таблеток по 200 мг.