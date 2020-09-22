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Общество / Здоровье

108,9 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области

22 сентября 2020 года, 13:06

 108 тыс. 900 человек сделали прививки от гриппа в Псковской области за три недели, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Среди привитых псковичей — 14 тыс. 600 детей.

108,9 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области

Вакцинацию в 2020 году максимально организовали вне поликлиник. По словам главного врача Псковской городской поликлиники Галины Неваленной, эти меры необходимы для минимального контакта заболевших ОРВИ со здоровыми людьми, которые пришли привиться.

В Пскове до конца сентября прививку от гриппа можно сделать у торговых комплексов на улицах Труда и Коммунальной. Там развернули специальные мобильные станции.

Также медицинские бригады выезжают в наиболее отдаленные населенные пункты региона. В стационарах и фельдшерско-акушерских пунктах вакцинация проводится по предварительной записи.

Кроме того, прививки делают в организациях или на предприятиях Псковской области по предварительной заявке.

Президент РФ поручил довести количество привитых от гриппа в этом сезоне до показателя в 60% от общего числа населения. Это необходимо для устранения угрозы распространения COVID-19 и появления микст-инфекций.

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