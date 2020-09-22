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Происшествия / Преступление

Жительница Усвятского района бросилась с ножом на односельчанина

22 сентября 2020 года, 12:44

Уголовное дело завели в полиции Усвятского района на местную жительницу, которая ударила ножом односельчанина, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию Усвятского района обратился 29-летний мужчина. Он заявил, что 18 сентября около 15:00 его угрожала убить жительница деревни Цыгановы Нивы, к которой он пришёл в дом. Следствие предполагает, что между мужчиной и 49-летней хозяйкой жилища произошел конфликт, в результате которого женщина ударила гостя ножом. 

В отношении подозреваемой завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Нож изъят, а женщина дала признательные показания.

Нападавшей грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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