В Гатчинском районе нашли труп пропавшего пенсионера из Псковской области

В Гатчинском районе Ленинградской области на берегу карьера нашли труп пропавшего мужчины из Псковской области, сообщает «78.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информация в полицию поступила 21 сентября от 38-летнего мужчины из деревни Малые Калпаны под Гатчиной. Он является волонтером поискового отряда «Лиза Алерт». Поисковик рассказал, что рядом с берегом карьера в воде нашёл труп пожилого мужчины.

Установлено, что погибшему 87 лет, в последнее время он проживал в посёлке Заводской. 20 сентября пенсионер ушел из дома и не вернулся.