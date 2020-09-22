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Происшествия

В Гатчинском районе нашли труп пропавшего пенсионера из Псковской области

22 сентября 2020 года, 12:21

 В Гатчинском районе Ленинградской области на берегу карьера нашли труп пропавшего мужчины из Псковской области, сообщает «78.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информация в полицию поступила 21 сентября от 38-летнего мужчины из деревни Малые Калпаны под Гатчиной. Он является волонтером поискового отряда «Лиза Алерт». Поисковик рассказал, что рядом с берегом карьера в воде нашёл труп пожилого мужчины.

 Установлено, что погибшему 87 лет, в последнее время он проживал в посёлке Заводской. 20 сентября пенсионер ушел из дома и не вернулся.

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