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Политика / Финансы

Более 35 миллионов рублей выделены на питание для школьников в Пскове

22 сентября 2020 года, 11:47

Порядка 35 миллионов 256 тысяч рублей депутаты выделили общеобразовательным учреждениям города Пскова на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1- 4 классов в ходе 41-й сессии 22 сентября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Кроме того, 1 миллион 103 тысячи рублей потратят на приобретение оборудования для детских игровых площадок по предложениям многодетных семей, имеющих 10 и более детей в возрасте до 18 лет. Миллион рублей на детские площадки направит центр профилактики дорожно-транспортного травматизма.

Более 35 миллионов рублей выделены на питание для школьников в Пскове
Фото пресс-службы муниципалитета

Ранее депутаты предложили передвинуть нереализованные средства бюджета в размере 500 тыс. рублей на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции в учреждениях подведомственных Управлению образования администрации Пскова.

Более 35 миллионов рублей выделены на питание для школьников в Пскове
Фото пресс-службы муниципалитета

Кроме того, депутаты обсудили ремонт улиц. 32 миллиона 51 тысячу рублей выделили на ремонт улицы Рокоссовского, 65 миллионов 285 тысяч рублей - на улицу Инженерную (между улицами Алтаева и Труда), площадь Героев-десантников, улицу Ижорского батальона (между улицами Леона Поземского и Чудской) и улицу Кузнецкую (от площади Победы до площади Героев-десантников). Отмечается, что объем финансирования на 2021 год увеличится на 40 млн. рублей. Также средства предусмотрены для проведения капитального ремонта моста через реку Милевку в створе улицы Гремячей. Финансирование на 2022 год остается без изменений. 

Вопрос о внесении изменений в бюджет города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утвержден единогласно вместе с предложенным перераспределением средств.

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