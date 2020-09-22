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Культура / Фестиваль

В Пскове выбрали лучшую работу граффити в рамках стрит-арт фестиваля «Плеск»

22 сентября 2020 года, 11:11

Завершилось голосование за лучшую работу граффити в рамках стрит-арт фестиваля «Плеск», написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Глава региона отметил: «Сложно выделить одну иллюстрацию из выполненных работ, потому что, каждое граффити эксклюзивно и несет свой особый смысл, который закладывал в нее автор».

Третье местоазделили сразу два рисунка: «Олени» и «Яркий город». Работа «Прошлое и будущее» заняла второе место. А победителем конкурса стало граффити «Жар птица».

В Пскове выбрали лучшую работу граффити в рамках стрит-арт фестиваля «Плеск»
Победитель конкурса - граффити «Жар птица». Фото из Instagram Михаила Ведерникова.

«Независимо от распределения мест все художники внесли свой вклад и оставили яркий след в стрит-культуре Пскова», - подчеркнул Михаил Ведерников. Он добавил, что для достижения честного результата были удалены все голоса ботов.  

В Пскове выбрали лучшую работу граффити в рамках стрит-арт фестиваля «Плеск»
«Прошлое и будущее». Фото из Instagram Михаила Ведерникова.
В Пскове выбрали лучшую работу граффити в рамках стрит-арт фестиваля «Плеск»
«Яркий город». Фото из Instagram Михаила Ведерникова.
В Пскове выбрали лучшую работу граффити в рамках стрит-арт фестиваля «Плеск»
«Олени». Фото из Instagram Михаила Ведерникова.

Народное голосование проводилось, чтобы определить какая стилистика пришлась по душе горожанам и понять в каком направлении развивать эту культуру

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