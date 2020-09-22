В Пскове выбрали лучшую работу граффити в рамках стрит-арт фестиваля «Плеск»

Завершилось голосование за лучшую работу граффити в рамках стрит-арт фестиваля «Плеск», написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Глава региона отметил: «Сложно выделить одну иллюстрацию из выполненных работ, потому что, каждое граффити эксклюзивно и несет свой особый смысл, который закладывал в нее автор».

Третье местоазделили сразу два рисунка: «Олени» и «Яркий город». Работа «Прошлое и будущее» заняла второе место. А победителем конкурса стало граффити «Жар птица».