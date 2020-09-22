Новые случаи коронавируса выявлены в 10 муниципалитетах Псковской области

Новые случаи коронавируса 21 сентября были выявлены в 10 муниципалитетах Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Всего за сутки заболели 23 человека: 8 - в Великих Луках, 4 — в Великолукском районе, по 2 — в Пскове, Новосокольническом и Бежаницком районах, по одному — в Псковском, Невельском, Опочецком, Пыталовском и Усвятском районах.

С начала пандемии в Псковской области заражены коронавирусом 5 тыс. 219 человек, выздоровели 3 тыс. 889, умерли 65.

Количество исследований на выявление заболевания достигло 95 тыс. 587.