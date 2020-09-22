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Политика / Власть

Министр МЧС Евгений Зиничев посетит Псковскую область 22 сентября

22 сентября 2020 года, 09:26

 Министр МЧС Евгений Зиничев посетит Псковскую область 22 сентября, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области. Вместе с ним в регион прибудут три заместителя министра МЧС.

Евгений Зиничев оценит работу по совместным проектами и вручит одному из псковских руководителей высокую награду. По итогам визита возможно подписание новых соглашений. Отмечается, что министерство в последние два года очень тесно работает с регионом, поддерживает новой техникой и дополнительным финансированием. 

Кроме того, Евгений Зиничев намерен побывать в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

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