Министр МЧС Евгений Зиничев посетит Псковскую область 22 сентября, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области. Вместе с ним в регион прибудут три заместителя министра МЧС.

Евгений Зиничев оценит работу по совместным проектами и вручит одному из псковских руководителей высокую награду. По итогам визита возможно подписание новых соглашений. Отмечается, что министерство в последние два года очень тесно работает с регионом, поддерживает новой техникой и дополнительным финансированием.

Кроме того, Евгений Зиничев намерен побывать в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.