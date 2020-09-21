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Общество / Соцзащита

206 миллионов получила Псковская область дополнительно на жилье для детей-сирот

21 сентября 2020 года, 19:20

206 млн рублей сверх установленных лимитов получила Псковская область на улучшение жилищного вопроса детей-сирот, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. По словам губернатора Михаила Ведерникова, это позволит обеспечить жильем более 170 нуждающихся. Ранее в 2020 году региональным властям уже удалось приобрести на 173 млн рублей свыше 130 квартир. Кроме того, было заключено более 60 контрактов на участие в долевом строительстве.

206 миллионов получила Псковская область дополнительно на жилье для детей-сирот

Фото пресс-службы администрации Псковской области
В связи с выделением дополнительных средств губернатор поручил главам районов взять вопрос обеспечения жилья на личный контроль и принять исчерпывающие меры для полного освоения денежных средств в установленные сроки. «Необходимо организовать максимально оперативную и слаженную работу. Важно проанализировать возможности районов, в том числе в части наличия необходимого жилого фонда», — сказал Михаил Ведерников.

«На сегодняшний день вся подготовительная работа проведена. Аукционы должны состояться до середины октября. Работу стараемся максимально синхронизировать. Времени на раскачку, действительно, нет. Каждый день — на вес золота», — подчеркнула первый вице-губернатор Вера Емельянова и заверила, что мониторинг ситуации будет осуществляться в еженедельном формате, со стороны профильного Комитета контроль будет обеспечен в ручном режиме.

Если муниципальные образования не смогут вовремя освоить доведенные лимиты, средства должны быть перераспределены другим районам. Главное — избежать ситуации, когда выделенные средства нужно будет вернуть в федеральный бюджет. Михаил Ведерников обратил внимание, что во многих муниципалитетах в настоящее время нет возможности в полной мере настроить работу из-за отсутствия свободного жилого фонда. 

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