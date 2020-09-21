Список получателей надбавки к пенсии в Псковской области могут расширить

В Псковской области может быть расширен список получателей надбавки к страховой пенсии. Соответствующий законопроект внёс в Псковское областное Собрание губернатор Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Документ предусматривает замену в тексте нескольких областных законов наименования «ежемесячная денежная выплата» на «ежемесячное государственное пособие».

В законодательстве области предусмотрена ежемесячная денежная выплата в размере 1000 рублей для работников государственных и муниципальных учреждений социальной сферы и организаций ветеринарной службы, имеющих стаж руководителя не менее 15 лет. Практически же этой мерой воспользоваться удаётся не всем, поскольку гражданин, имеющий право на ежемесячные выплаты по нескольким основаниям, должен выбрать только одну.

По данным на апрель, надбавку к пенсии получали всего два человека. Когда закон будет изменён, то доплату смогут получать 139 человек. На эти цели на год в бюджете Псковской области нужно будет предусмотреть 1 миллион 700 тысяч рублей.