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Политика / Выборы

На 30 сентября назначены праймериз «Единой России» по кандидату на пост главы Великолукского района

21 сентября 2020 года, 17:59

На 30 сентября назначено внутрипартийное голосование «Единой России» по выборам кандидата на пост главы Великолукского района. Об этом сообщил секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский в эфире ПАИ-live 21 сентября.

На 30 сентября назначены праймериз «Единой России» по кандидату на пост главы Великолукского района

Фото Псковского агентства информации

По его словам, регистрация кандидатов для участия в праймериз началась сегодня и будет идти пять дней.

«В виду того, что у нас ограничения в связи с коронавирусом, мы будем проводить праймериз по четвёртой модели, которая не предполагает больших мероприятий. Будут выборщики, но это не значит, что сторонники партии не могут участвовать. Поэтому я сегодня объявляю, пожалуйста, приходите, регистрируйтесь, участвуете в праймериз «Единой России», – заявил Александр Козловский.

Выборы главы Великолукского района назначены на 6 декабря. Они проводятся досрочно в связи с тем, что занимавший этот пост Сергей Петров ушёл по собственному желанию. С 7 августа и. п. главы района является  Алексей Кузьмин. 

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