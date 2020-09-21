На 30 сентября назначены праймериз «Единой России» по кандидату на пост главы Великолукского района

На 30 сентября назначено внутрипартийное голосование «Единой России» по выборам кандидата на пост главы Великолукского района. Об этом сообщил секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский в эфире ПАИ-live 21 сентября.

По его словам, регистрация кандидатов для участия в праймериз началась сегодня и будет идти пять дней.

«В виду того, что у нас ограничения в связи с коронавирусом, мы будем проводить праймериз по четвёртой модели, которая не предполагает больших мероприятий. Будут выборщики, но это не значит, что сторонники партии не могут участвовать. Поэтому я сегодня объявляю, пожалуйста, приходите, регистрируйтесь, участвуете в праймериз «Единой России», – заявил Александр Козловский.

Выборы главы Великолукского района назначены на 6 декабря. Они проводятся досрочно в связи с тем, что занимавший этот пост Сергей Петров ушёл по собственному желанию. С 7 августа и. п. главы района является Алексей Кузьмин.